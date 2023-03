PH maaaring maipit kung hindi makikipag-ugnayan sa ICC: abogado

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Naniniwala si Registered International Criminal Court (ICC) Assistant to Counsel Atty. Maria Cristina Conti na ang posibleng target ng imbestigasyon ng ICC ang maiipit sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa nasabing korte.

Paliwanag ni Conti sa TeleRadyo, may nakabinbin pang apela ang Pilipinas sa ICC, at nakapagbigay na rin ng mga dokumento kaugnay ng imbestigasyon.

Kapag aniya hindi makikipagtulungan ang gobyerno, tatamaan din ang target ng imbestigasyon dahil hindi na nito madedepensahan ang kanyang panig.

Hindi na rin aniya mabibigyan ng linaw kung ano talaga ang nagyayari sa Pilipinas.

"Medyo nababahala nga ako dyan kasi dahil meron pa silang nakambang apela at nag-hire pa tayo, yung Pilipinas, ng international lawyer...para tulungan ang solicitor-general na buuin ang apela. At itong apela na ito ay nakabinbin pa," aniya.

"Kung iiwanan sa ere, kumbaga hahayaan na lang, palagay ko ang mangyayari, maiipit lang ang PIlipinas dahil una, meron na siyang naisumite na dokumento noon, nagbigay siya ng 50 investigation record."

Una nang ipinaliwanag ni Solicitor-General Meynardo Guevara na hindi pa tuluyang binabasura ng ICC ang apela ng pamahalaan ng Pilipinas para suspendihin ang imbestigasyon tungkol sa war on drugs ng administrasyong Duterte.

"Ang na-deny lamang, yung interim relief na hiningi natin, parang provisional relief na hangga't nakaapela pa yan, wag niyo munang i-implement yung investigation. Because that is the very subject matter of the appeal--na kinukuwestiton namin yung jurisdiction niyo."

Sang-ayon din si Conti na may paraan ang ICC para makapag-imbestiga nang hindi sila pumapasok sa bansa.

Giit niya, handa silang pumunta sa ICC para sa imbestigasyon.

May hawak rin silang mga death certificate at police report kaugnay ng war on drugs.

--TeleRadyo, 29 March 2023