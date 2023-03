1 sa 3 na batang edad 5 anyos pababa sa Pilipinas, bansot ayon sa World Bank

Watch more on iWantTFC

Naglunsad ang pamahalaan ng bagong proyekto para matugunan ang malnutrisyon at pagkabansot ng mga batang Pilipino. Ayon kasi sa isang pag-aaral ng World Bank ang Pilipinas ang ika-5 sa East Asia at Pacific Region na may pinakamataas na tala ng pagkabansot sa kabataan. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Miyerkoles, 29 Marso 2023.