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Marcos natuwa sa pag-endorso ng Nacionalista Party, PDP-Laban faction

ABS-CBN News

Posted at Mar 29 2022 07:45 PM

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Nagsimula nang mangampanya sa Mindanao ang UniTeam na pinangungunahan ni presidential candidate Bongbong Marcos. Laking tuwa naman ni Marcos matapos makuha ang pag-endorso ng Nacionalista Party at ng PDP-Laban Cusi faction. Nagpa-Patrol, Queenie Casimiro. TV Patrol, Martes, 29 Marso 2022 

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