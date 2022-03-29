Marcos natuwa sa pag-endorso ng Nacionalista Party, PDP-Laban faction
ABS-CBN News
Posted at Mar 29 2022 07:45 PM
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