Watch more on iWantTFC

Sa ikalawang araw ng KampanyaSerye, sinamahan ng ABS-CBN News sa campaign trail ang isang dating presidential spokesperson, pastor, negosyante, at Davaoeño na nais ring maging susunod na pangulo ng bansa: si Ernesto Abella. Ibinahagi ni Abella ang kanyang naging karanasan bilang tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte at kung itinuturing pa niya ang sarili bilang kaalyado ng Palasyo. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Martes, 29 Marso 2022