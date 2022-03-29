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KampanyaSerye: Ernesto Abella tina-target ang mga 'undecided' voters

ABS-CBN News

Posted at Mar 29 2022 07:43 PM

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Sa ikalawang araw ng KampanyaSerye, sinamahan ng ABS-CBN News sa campaign trail ang isang dating presidential spokesperson, pastor, negosyante, at Davaoeño na nais ring maging susunod na pangulo ng bansa: si Ernesto Abella. Ibinahagi ni Abella ang kanyang naging karanasan bilang tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte at kung itinuturing pa niya ang sarili bilang kaalyado ng Palasyo. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Martes, 29 Marso 2022 

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