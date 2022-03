1 patay, 4 sugatan sa pagtagilid ng truck sa Antipolo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Isa ang patay habang apat ang sugatan matapos mawalan ng preno umano ang isang container truck hanggang sa tumagilid ito sa Sumulong Highway sa Antipolo City nitong Lunes.

Kuwento ng driver ng truck, kakalabas lang umano ng truck sa kasa at hindi niya inasahang magkakaroon agad ng aberya sa unang biyahe nito.

Nang mawalan ng preno ang truck, sinubukan daw ng driver na umiwas sa mga tao sa paligid pero may mga naperwisyo pa rin siya.

“Pag-apak ko ng unang preno may kumakapit pa. Pangalawa kong tapak, wala na po kumakapit na preno. Pag palusong na, di ko na nakayanan. Bumulsok pa din. Nakita ko may 2 jeep, iniwasan ko. Pag-iwas ko, may babae sa gitna nakapula, iniwas ko naman," saad ng driver ng truck.

Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos makaldkad ng truck.

Tumama umano ang truck sa dalawang poste bago ito tumagilid. Sugatan ang driver nito pati ang dalawa niyang pahinante.

Sugatan din ang driver ng isang nakaparadang kotse na nabangga ng truck.

Ayon kay Police Lt. Ricky Lopez, commander ng PCP3 sa Antipolo, posibleng nawalan ng balanse ang truck dahil na rin sa bigat ng karga nito.

“Sa record namin 'yung mga blind curb na 'yun accident-prone area. Lalo na mabibigat naka-load sa sasakyan," aniya.

Nasa 18,000 na kilo ng adhesive umano ang laman ng trak.

Haharap ang driver ng truck sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, at reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and multiple damages.

Kasalukuyang naman inaayos ang mga nasirang poste at lumaylay na mga kable na nahila ng truck para maibalik na ang kuryente sa mga apektadong lugar.—Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News