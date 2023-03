Watch more on iWantTFC

Pasado na sa ika-3 at huling pagbasa sa Senado ang panukalang nagbabawal sa "no permit, no exam" policy sa pribado at pampublikong paaralan. Suportado ito ng mga estudyante at magulang pero may agam-agam ang isang grupo ng mga pribadong eskuwelahan, lalo't sa matrikula sila kumukuha ng pondo para patakbuhin ang paaralan. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Martes, 28 Marso 2023