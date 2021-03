Ilang experimental drugs para sa COVID-19 darating sa Marso

Watch more in iWantTFC

Inaasahang darating ngayong Marso ang ilang experimental drugs para sa mga pasyenteng may COVID-19. Kinumpirma naman ng Department of Health na unti-unti nang nauubos ang gamot na Remdesivir at Tocizumab na donasyon ng World Health Organization sa ilang ospital. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Sabado, 27 Marso 2021.