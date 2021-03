Mandatory testing sa lahat ng biyahero, nais ng grupo ng mga gobernador

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na hihiniling ng League of Provinces of the Philippines (LPP) sa Inter-Agency Task Force (IATF) on COVID-19 response na payagan silang mag-require ng mandatory COVID-19 testing sa lahat ng papunta sa kanilang lugar.

Ayon kay LPP national president Marinduque Gov. Presbitero Velaso Jr., pinapakuha nila ng travel coordination permit ang mga papasok sa lalawigan at inaalam din nila kung ang mga ito ay kanilang mga residente.

“'Yan po ay pwedeng pumasok ng walang test. Pero yung non-residents na kino-consider naming traveler, hinihingan po namin 'yan ng PCR test certificate,” sabi niya.

Nais din nilang mapayagan ang mga lokal na pamahalaan na walang molecular laboratory na gumamit ng antigen test.

Sa ilalim ng IATF Resolution No. 101, ang COVID-19 testing ay hindi na mandatory pero maaari pa ring mag-require ng negative test results ang mga LGU sa mga biyahero.

“'Yun po ang hiling namin na bigyan kami ng discretion, kahit sino pa po papasok sa amin ay pwede po namin silang i-subject sa testing at doon po sa mga lalawigan na walang molecular laboratory ay 'yung antigen test po ang aming hinihingi na i-allow kami na testing requirement pero 'yung mga lalawigan na meron namang molecular laboratory pwede po silang mag-requirement ng PCR test,” sabi niya.

Ayon kay Velasco, kumpara sa RT-PCR test, ang antigen test ay mura at mabilis na malaman ang resulta.

“Kaya 'yun po ang sinususog namin sa IATF na bigyan po ng discretion 'yung mga local government units na gamitin 'yung antigen test para sa pang-testing po. 'Yun ang gusto naming mangyari dahil natatakot kami magho-Holy Week pa lalo at magbabakasyon,” sabi niya.

Aniya, may agam-agam din sila sa pagiging epektibo ng ginagawang clinical and exposure assessment lalo na sa mga asymptomatic na pasyente.

“'Yung clinical ang exposure assessment napakababaw 'yung examination parang thermal scanner tapos tatanungin may sintomas ka ba? Alam niyo naman ang mga kababayan natin na gustong pumasok talaga hindi aaminin na may sintomas," aniya.

"Ang tingin namin hindi ganun masyadong epektibo 'yung clinical and exposure assessment na nire-require. Kailangang may testing talaga. Antigen test sa mga lalawigang walang molecular laboratory, 'yun ang hinihingi namin sa IATF. Hindi pa po naga-grant 'yun,” sabi niya.

Sa ngayon ay lima na lamang aktibong kaso ng COVID-19 ang binabantayan ng lalawigan.



- TeleRadyo 26 Marso 2021