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Oil spill response sa Oriental Mindoro, itinaas sa Tier 3

ABS-CBN News

Posted at Mar 25 2023 07:29 PM

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Itinaas na ng Philippine Coast Guard sa Tier 3 level ang oil spill response sa Oriental Mindoro. Ibig pong sabihin, kailangan na ng international response sa sitwasyon pero sa ngayon, kuntento si defense officer-in-charge senior undersecretary Carlito Galvez Jr. sa pagtugon ng gobyerno sa oil spill crisis. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Sabado, 25 Marso 2023

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