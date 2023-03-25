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ALAMIN: Anu-ano ang sanhi ng malalaking sunog?

ABS-CBN News

Posted at Mar 25 2023 07:33 PM

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Dikit-dikit na mga bahay, napabayaang appliances, o naiwanang nakasinding kandila ang malimit pa ring sanhi ng malalaking sunog. May mga lugar na malimit magkasunog dahil dito, kaya paulit-ulit ang paalala ng Bureau of Fire Protection ngayong Fire Prevention Month na magdoble ingat lalo’t hindi lang ari-arian kundi buhay ang posibleng mawala. Nagpa-Patrol, Champ de Lunas. TV Patrol, Sabado, 25 Marso 2023

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