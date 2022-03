Watch more on iWantTFC

Hindi maisasampa ang kaso laban kay Kurt Matthew Teves, Negros Oriental congressman Arnolfo Teves, Jr., matapos magtago ang security guard ng BF Homes Parañaque na binugbog at pinagbantaan ni Teves.

Ayon kay Atty. Delfin Supapo, chairman ng BF Federation of Homeowners Associations Inc. legal committee, handa na silang mag file ng kaso laban kay Teves na nahuli sa video na nanipa, nanuntok at pinagbantaang barilin ang security guard na si Jomar Pajares.

"Ready na kami for filing talaga, nandito na. Hindi na namin maipu-pursue mag file ng criminal case kasi kailangan nandun si Pajares," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Sa salaysay ng testigo, video ng pambubugbog at CCTV footage, sinuntok, nadiskubreng sinipa at tinutukan pa ng baril ng grupo ni Teves si Pajares matapos harangin ang kanilang sasakyan dahil wala itong sticker at naipakitang ID para makapasok sa subdivision.

Humingi na ng paumanhin si Kurt Matthew Teves at nagbitiw sa puwesto bilang ex-officio member ng Negros Oriental Provincial Board matapos kumalat ang video ng kaniyang pananakit sa guwardiya.

Sinabi naman ni Pajares noon na natatakot siyang balikan ng pamilya ni Teves.

"Natatakot ako mabalikan ng mga tao na yun. Tapos naiisip ko pamilya ko. May anak po ako tapos hindi ako makapaghanapbuhay ng maayos dahil sa takot, dahil sa trauma. Wala ako kalayaan na makatrabaho maayos para itaguyod pamilya ko," ani Pajares.

Ayon naman sa ilang residente ng BF Homes, walang mali sa polisiya at hindi makatwiran ang ginawa ni Teves. Dagdag pa nila hindi sapat ang paumanhin niya.

Wala rin plano ang security and safety committee ng BFFHAI na palitan ang mga polisiya at mas paiigtingin pa nila ito.

ABS-CBN TeleRadyo, March 25, 2022