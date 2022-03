Robredo gustong ipasuspinde agad ang e-sabong

Watch more on iWantTFC

Kung si presidential candidate Leni Robredo ang tatanungin, dapat nang suspendihin "at the soonest possible time" ang e-sabong kahit pa malaki ang kinikita ng pamahalaan dito. Aniya, hindi nito matutumbasan ang masamang epektong dulot ng laro sa mga ordinaryong Pilipino na nalululong dito. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Biyernes, 25 Marso 2022