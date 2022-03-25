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Robredo gustong ipasuspinde agad ang e-sabong

ABS-CBN News

Posted at Mar 25 2022 08:39 PM

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Kung si presidential candidate Leni Robredo ang tatanungin, dapat nang suspendihin "at the soonest possible time" ang e-sabong kahit pa malaki ang kinikita ng pamahalaan dito. Aniya, hindi nito matutumbasan ang masamang epektong dulot ng laro sa mga ordinaryong Pilipino na nalululong dito. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Biyernes, 25 Marso 2022

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