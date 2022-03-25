Home  >  News

PatrolPH
TV Patrol

Pacquiao di apektado sa meeting nina Marcos Jr. at Duterte

ABS-CBN News

Posted at Mar 25 2022 08:32 PM

Watch more on iWantTFC

Hindi apektado si presidential candidate Manny Pacquiao sa kumpirmasyong nagkausap ang katunggali niyang si Bongbong Marcos at Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ni Pacquiao, posibleng napilitan lang si Duterte na makipagpulong kay Marcos dahil kay Sara Duterte. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Biyernes, 25 Marso 2022

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  PatrolPh   Tagalog news   balita   TV Patrol   Halalan 2022   #halalan2022   halalan   kampanya   campaign   Manny Pacquiao  