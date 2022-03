Watch more on iWantTFC

MANILA – Para masigurado ang maayos na transisyon, pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang mga nakaupong gobernador at mayor na buuin na ang kani-kanilang Local Governance Transition Team (LGTT).

Anila, para ito sa maayos na turnover ng pamumuno pagkatapos ng halalan nitong Mayo.

Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, ang LGTT ay dapat na binubuo ng gobernador o mayor, ang kanyang mga department heads, kalihim ng Sangguniang Panglungsod o Panglalawigan, kinatawan ng DILG, at kinatawan ng isang civil society organization sa lugar.

“Ito pong mga taong ‘to, kailangan po, inaayos na po nila ang imbentaryo at listahan ng mga kagamitan at pagma-may-ari ng mga lokal na gobyerno at siyempre yung mga dokumento, kautangan, kontrata, mga COA reports, at Governance Assessment Report,” aniya.

Paliwanag ni Densing, importanteng maipasa nang maayos ang mahahalagang dokumento sa susunod na mamumuno sa lokal na pamahalaan.

"Kasi dito natin makikita yung lahat ng mga nangyari at gustong mangyari ng isang lokal na gobyerno at magandang maipasa ito doon para alam ng susunod na administrayson ng lokal na gobyerno kung anong mga kaganapang pang-gobyenro ang present doon sa kanyang bagong panunungkulan," sabi niya.

Biinibigyan ang mga lokal na pamahalaan ng hanggang Abril 7 para buuin ang kanilang LGTT, ayon sa DILG.

--TeleRadyo, 25 March 2022