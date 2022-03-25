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'Sila ba may monopolya?': Isko di aatras para kay Robredo

ABS-CBN News

Posted at Mar 25 2022 08:35 PM

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Muling bumalik sa Batangas si presidential candidate Isko Moreno para mangampanya. Pumalag naman si Moreno sa mga nananawagan ng kanyang pag-atras sa halalan para suportahan si Leni Robredo. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Biyernes, 25 Marso 2022

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