Ilang tauhan ng Barangay Claro sa QC, nahawa ng COVID-19

MAYNILA - Naghahanda na ng sariling diskarte ang mga barangay officials ng Quezon City kung paano mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang nasasakupan.

Nakunan ng ABS-CBN News Team sa Barangay Claro sa siyudad na isa-isang sina-swab test ang mga barangay personnel dahil may dalawa sa kanilang kasamahan ang nagka-COVID-19.

Sarado na muna ang barangay hall at dini-disinfect ito at nilagyan pa ng UV rays dahil mabilis ang pagkalat ng sakit na tumatama na mismo maging sa mga barangay official.

Ayon kay Kapitan Roland Tagle, napansin niya na ang pinagbabantay niya sa mga lockdown areas mismo ang nahawa ng COVID-19. Galit din ang kapitan at nagbabala na walang kama-kamag-anak sa mga nahuhuling lumalabag sa heath protocols.

Sa Barangay Fairview, kahit may unified curfew nagdesisyon ang barangay na bawal nang gumamit ng videoke kahit hindi pa man curfew hours.

Samantala, sa Barangay Maharlika, nagsagawa ng reswabbing ng mahigit 20 opisyal ng barangay na nagka-COVID-19. Nagdarasal sila na makabalik na sa trabaho dahil nahihirapan na rin ang mga naiwang nagdo-double duty na mga barangay official buhat nang mapilayan ang kanilang operasyon dahil sa transmission ng virus.

- TeleRadyo 25 Marso 2021