MAYNILA—Arestado nitong Miyerkoles sa Makati City ang isang British national na sinasabing leader umano ng isang sindikatong nag-o-operate sa mga lungsod sa southern Metro Manila.

Base sa report, wanted ng Interpol ang lalaking lider umano ng DM Wall Criminal Group na sinasabing sangkot sa gun running, kidnapping, extortion at drug trafficking.

Nasakote ng pulisya ang banyaga, kasama ang kanyang asawa, sa isang bar na matatagpuan sa Kalayaan Avenue sa Barangay Poblacion matapos makatanggap ng reklamo ang mga awtoridad mula sa isang lalaki na umano’y sinaktan daw ng suspek at tinakot pa gamit ang isang baril.

Nang kinapkapan ang dalawang suspek matapos arestuhin, narekober sa kanila ang ilang sachet na naglalaman ng hinihinalang cocaine. Ayon sa report, higit-kumulang walong gramo ang bigat nito at tinatayang nagkakahalaga ng ₱56,000.

Nakumpiska rin sa kanila ang anim na sachet ng hinihinalang shabu at isang 9 mm pistol na may kargang labing-isang live ammunition.

Nasa kustodiya na ng CIDG ang mga suspek para sa dokumentasyon at disposisyon.

Mahaharap ang suspek sa mga kasong paglabag sa gun ban, Comprehensive Dangerous Drugs Act, disobedience to a person in authority, at slander oral defamation.—Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News