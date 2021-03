Mga deboto nagdasal sa labas ng Baclaran Church

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tila naulit ang karanasan ng ilang mga deboto ng Ina ng Laging Saklolo noong 2020 nang muling isara ngayong linggo ang looban ng Redemptorist Church sa Baclaran.

Pero hindi alintana ng ilang daang tao ang pagbabawal na dumalo sa mga misa isang linggo bago ang Semana Santa, kaya kahit hanggang sa labas lang ng gate, doon sila nakinig ng misa.

Para sa ilang mga deboto, hindi kompleto ang debosyon nila nang hindi mismo makapunta sa simbahan.

From March 22 until Easter Sunday, April 4, all Masses in Baclaran Church will be livestreamed in compliance with gov’t quarantine guidelines.



But for many who still came, especially the elderly, nothing beats attending church in person—even if from afar. pic.twitter.com/5aWw4H1he5 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 23, 2021

Bahagi naman ng 9 na linggong panata ng 65-anyos na si Luzviminda Abar mula Tondo ang pagpunta sa Baclaran para sa kanilang hinihiling.

Sang-ayon naman sila sa pangangailangan na alisin muna ang mga mass gathering para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa gitna ng pagtaas ng kaso.

Pero hangga’t kaya, bibisita pa rin sila sa simbahan para sa panata.

May pulis naman na nagpapaalala sa mga tao na ipanatili ang physical distancing at sumunod sa mga health protocols.

Naka-online streaming ngayon ang mga misa sa Baclaran Church at sa maraming simbahang Katoliko hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay sa Abril 4 bilang pagsunod sa mas mahigpit na quarantine guidelines sa Mega Manila.

Inanunsyo naman ng Baclaran Church na bubuksan nila ang Dambana ng Ina ng Laging Saklolo para sa mga dalaw at magdadasal sa piling mga oras.

Ito ay mula 10 a.m. to 5 p.m. at 6:30 to 9:30 p.m. tuwing Lunes, Martes, Huwebes hanggang Sabado; 9 a.m. to 2:30 p.m. at 7 to 9:30 p.m. tuwing Baclaran Day o Miyerkules; at 10 a.m. to 2:30 p.m. at 7 to 9:30 p.m. sa Linggo.

Samantala, sa Quiapo Church pinayagang makapagmisa sa loob ngayong araw ang nasa 100 tao o 10 porsyento lang ng kapasidad nito.

Pakikiisa ito ng simbahan sa panawagan ng Archdiocese of Manila na buksan pa rin ang pisikal na misa simula ngayong araw sa kabila ng kautusan ng pamahalaan.

Napuno rin ang kapasidad ng Quiapo Church kaya pinatayo na lang ang mga iba sa gilid ng simbahan sa may Quezon Avenue.

May nakatakdang marker naman para sa kanila.

Sarado naman ang Plaza Miranda para sa mga makikinig ng misa at nakapatay maging ang LED na may live feed ng misa.

- TeleRadyo 24 Marso 2021