Composer ng 'Bawal na Gamot', gumawa ng COVID song cover ng kanta ng Bee Gees

MAYNILA - Napapanahon ang ginawang adaptation ng beteranong composer na si Boy Christopher Ramos sa kanta ng Bee Gees na "Too Much Heaven", na may temang COVID-19.

Sa ginawang cover, pinaaalalahanan ang publiko na sundin ang minimum health protocols na ipinatutupad, lalo na’t tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

“Sa paniwala ko, ang aking talento, baka po makatulong sa ating mga kababayan. Nakita ko po yung epekto, masamang epekto ng COVID sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya po nag-isip po ako ng paraan para makatulong sa ating mga kababayan,” sabi ni Ramos, composer ng kantang "Bawal na Gamot", sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga.

Ginawa ni Ramos ang lyrics sa cover ng kanta ng Bee Gees noong nakaraang taon. Kasama naman niya ang dalawang anak sa pagkanta nito sa video na naibahagi na rin sa Faceboook maging ng Department of Health.

Laman aniya ng kanta ay ang pagkakaroon ng disiplina at pagsunod sa health protocols, tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng kamay, at physical distancing kahit sa loob ng tahanan.

“Pagtulong na rin po para maging aware ang mga tao kung ano pwede nilang gawin - sumunod lamang po sa mga patakaran at mga protocol ng ating gobyerno,” sabi niya.

Kasalukuyang Konsehal sa bayan ng Sto. Tomas sa Batangas si Ramos. Siya rin ang composer sa ilang pang sumikat na kanta tulad ng “Hindi Ako Laruan” at praise song na “Ikaw”.

- TeleRadyo 24 Marso 2021