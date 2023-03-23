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Cebu City naghigpit sa border control dahil sa African swine fever

ABS-CBN News

Posted at Mar 23 2023 09:10 PM

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Nababahala ang hog raisers sa Cebu dahil sa pagkalat ng African swine fever. Hinigpitan na rin ng Cebu City ang kanilang border control. Sa kabila nito, niluwagan naman ng Cebu province ang mga panuntunan nito. Nagpa-Patrol, Annie Perez. TV Patrol, Huwebes, 23 Marso 2023

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