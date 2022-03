Watch more on iWantTFC

MANILA -- Inirereklamo ng ilang komyuter ang kawalan ng social distancing sa pila ng bus sa kahabaan ng Commonwealth Avenue.

Problema rin umano ng karamihan sa mga babae ang balyahan ng mga komyuter na nag-uunahan sa pagsakay sa bus.

Ayon sa isang komyuter, mas maigi kung may pila para hindi sila nalalamangan ng mga lalaki sa balyahan sa sakayan.

Pumoste naman na ang ilang traffic personnel sa lugar upang kahit papaano'y magkaroon ng sistema sa pila.

Subalit, may ilan pa rin komyuter na kumakaripas ng takbo mula sa pila upang habulin ang mga bus.

May mga otoridad na rin na nakabantay at nanghuhuli sa mga bus na nagsasakay at nagbaba sa mga hindi otorisadong lugar.

--TeleRadyo, 23 March 2022