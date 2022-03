Watch more on iWantTFC

Nag-ikot sina Vice President Leni Robredo at Sen. Francis "Kiko" Pangilinan sa Nueva Ecija, na nangako sa kanila ng solid na suporta. May sagot ang kanilang kampo sa pinalulutang na kampanya para kay Robredo at Sara Duterte. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Martes, 22 Marso 2022