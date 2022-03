Watch more on iWantTFC

MANILA – Nagsagawa ng rally ang mga empleyado ng Lung Center of the Philippines para ipanawagan ang mga benepisyo na anila ay matagal nang dapat ibinigay sa kanila.

“Meron pa po kaming hindi natatanggap na hazard pay, iyong under ng ECQ, MECQ,” ayon kay Eleazar Sobinsky, pinuno ng Lung Center of the Philippines Employees Association.

“Hindi lang po yun, meron yung clothing allowance namin, yung (collective negotiation agreement) incentives namin, hanggang ngayon po wala.”

Kuwento ni Sobinsky, hindi sila hinarap ng kanilang direktor nang magprotesta sila nitong Lunes.

“Sinasabi po ng pamunuan ng center eh mag-antay-antay lang daw po at babayaran daw po kami,” aniya.

Aniya, tila wala silang magagawa ngayon maliban sa kalampagin ang gobyerno para sa kanilang mga benepisyo.

“Wala po kaming ibang choice kung hindi yon dahil ako po mismo umuupo sa (management committee). Dinadaan ko naman sa maayos na usapan kung papaano hingin benepisyo, pero mukhang bingi po ang management eh.”

--TeleRadyo, 22 March 2022