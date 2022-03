Watch more on iWantTFC

Sa mga negosyante at manggagawa sa Nueva Ecija nakipagdayalogo ang tandem nina Sen. Panfilo "Ping" Lacson at Senate President Vicente "Tito" Sotto III. Ayon kina Lacson at Sotto, tama lang na taasan ang ayudang ibibigay ng gobyerno sa mahihirap na pamilya. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 22 Marso 2022