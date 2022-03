Watch more on iWantTFC

Nag-ikot sa Cavite ang tandem nina dating senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Naging usap-usapan naman ang pa-contest at pa-premyo bago magsimula ang campaign rally, bagay na dinepensahan ni Cavite Governor Jonvic Remulla. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Martes, 22 Marso 2022