MAYNILA — Nasakote ng pulisya ang dalawang lalaking itinuturong lider at isa pang miyembro ng isa umanong gun-for-hire syndicate, sa isang operasyon sa sa Brgy. Bitungol sa bayan ng Norzagaray, Bulacan nitong Lunes.

Nakilala ang mga suspek na sina alyas Noel, 56, lidar umano ng Rado crime gang at ang kasamang si alyas Jedson", 42, miyembro ng naturang gun-for-hire group.

Nakumpiska sa dalawang nahuli ang isang calibre .45 baril at 16 na bala.

Ang mga suspek ay pawang mga negosyante umano sa Pandi, Bulacan.

Ang Rado crime gang ang itinuturong nasa likod ng malalaking insidente ng pagpatay, pagnanakaw, carnapping at pagtutulak ng ilegal na droga sa Bulacan at ilang bahagi ng Metro Manila.

Nahaharap sa mga kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, R.A. 10591 in relation to Omnibus Election Code, murder at carnapping ang mga nahuli.—Ulat ni Reinel Pawid, ABS-CBN News