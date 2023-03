Watch more on iWantTFC

No show si Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves Jr. sa pagtatapos ng 24 oras na palugit para personal siyang magpakita sa House Committee on Ethics and Privileges. Dahil dito, may rekomendasyon na ang komite sa plenaryo. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Martes, 21 Marso 2023