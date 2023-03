Sunog sumiklab sa Bambang, mag-ina sugatan

Watch more on iWantTFC

Umabot sa 2nd alarm ang sunog na sumiklab sa mga kabahayan dito sa Bambang corner Mendoza Street sa Sta Cruz, Maynila ngayong Martes.

6:31 a.m. nagsimula ang sunog at agad itinaas sa 2nd alarm dahil sa laki ng apoy at pawang yari sa light materials ang mga bahay.

Ayon sa ilang residente, mga lumang bahay ang nasunog. Tinatayang nasa 10 paupahang bahay ang nasunog.

Ayon sa paunang tala ng Bureau of Fire Protection, tatlo ang nagtamo ng mga paso at gasgas sa magkakaibang bahagi ng kanilang katawan dahil sa sunog.

Dinala na ang mag-inang nasugatan sa sunog sa Jose Reyes Memorial Medical Center.