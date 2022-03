Safety protocols ipatutupad pa rin sa pagdating ng mas maraming turista: DOH

Watch more on iWantTFC

MANILA – Tiniyak ng Department of Health nitong Lunes na magpapatupad pa rin ng safety protocols ang pamahalaan sa pagbubukas ng bansa sa mas marami pang turista simula Abril.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, pinag-aralang maigi ng mga eksperto ang desisyon na payagan pa ang pagdating ng mas maraming bakasyunista sa bansa.

“Hindi naman po tayo magbubukas nang wala tayong safety net or safeguard, so nandyan pa rin po yung ating patuloy na pagbabantay, meron pa rin po tayong mga protocols na ipatutupad,” aniya.

“So hindi ho kailangan mangamba ng ating mga kababayan, meron pa rin po tayong mga pinatutupad na protocols and we are still doing close monitoring,” dagdag pa ng doktora.

Ayon pa kay Vergeire, wala pang naitatalang kaso ng tinaguriang “deltacron” variant ng COVID-19 sa bansa.

“Base doon sa mga bansa na naka-experience nito with this kind of detection, ang sinasabi po ng mga eksperto walang masyadong difference with omicron. Ito po rin ay hindi nakapagpakita ng more severe infections. Hindi rin siya nakapagpakita ng mas transmissible.”

“Pero siyempre, patuloy na pinag-aaralan po ang mga ganitong sitwasyon,” ani Vergeire.

Ayon sa opisyal, patuloy na paiigtingin ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga mamamayan para protektahan sila laban sa COVID-19.

“Ito pong Bayanihan Bakunahan na ito, balak po namin ay pagpatuloy ‘to, at maging every month natin na activity, or even local government can adapt these para po mas maitaas pa ang antas ng pagbabakuna sa buong bansa,” aniya.

--TeleRadyo, 31 March 2022