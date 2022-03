Watch more on iWantTFC

Sa kauna unahang pagkakataon simula nang mag pandemya ay umabot sa 255,000 na mga pasahero ang sumakay sa MRT-3 noong Biyernes.

Ayon kay Engineer Michael Capati, director for operations ng MRT-3,

ito ang pinakamataas na bilang ng mga pasahero na kanilang naitala sa loob ng dalawang taon.

Mula rin sa 210,000 average daily ridership ng MRT-3, tumaas na sa 248,000 ang average na bilang ng mga pasaherong araw araw na sumasakay ng tren, simula nang mag-alert level 1 sa rehiyon.

May ilang mga pasahero din ang aminadong ginarahe na muna nila ang kanilang mga sasakyan at motorsiklo, at matiyaga na munang nagcocommute dahil sa taas ng presyo ng petrolyo.