Watch more on iWantTFC

MANILA – Isang lalaki ang nanawagan sa gobyerno na gawin ang lahat ng makakaya nito para mapigilan ang pagkahumaling ng mga kabataan sa e-sabong matapos na malulong dito ang kaniyang pamangkin.

Kuwento ni Floren Punzalan, dating pahinante ng trak sa Tanay, Rizal ang magbebente-singko anyos niyang pamangkin.

Pero umuwi ito sa Pampanga nang magsimula ang COVID-19 lockdown, kung saan tila’y naimpluwensiyaan siya ng kaniyang mga pinsan na tumaya na rin sa online sabong.

“First time, nanalo po siya ng P100,000 ata yun. Bumili po siya ng isang motor. Tuwang-tuwa po siya,” kuwento ni Punzalan.

“Mga ilang araw po, nabalitaan, yung motor, naisanla na.”

Ayon kay Punzalan, tinubos ng mga magulang ang sasakyan ng kanilang anak. “Mga sumunod na araw po sinasakyan ho uli ng bata yung motor. Nung mausisa, yun pong motor kung saan-saan pala naisangla na, natalo na lahat.”

Umabot sa humigit-kumulang P300,000 ang utang ng pamangkin dahil sa e-sabong, sabi ng tiyuhin.

“Pinagbabayaran ng mga magulang 'yung utang. Siyempre parang nauwi na po sa depresyon yung bata,” aniya.

Sa puntong ito na napagdesisyunan ni Punzalan na hikayatin ang kaniyang kapatid na ipasok sa rehabilitation center sa Magalang, Pampanga ang kaniyang pamangkin.

“Sabi ko sa kapatid ko, ganito ang magiging sitwasyon. Magbabayad ka munang almost P20,000 mahigit, unang buwan. Mas mura na yan ‘ka ko, kaysa sa mangungutang yung anak mo o mamamatay ang anak mo.”

Kuwento ni Punzalan, higit dalawang buwan nang nasa rehab ang kaniyang pamangkin ngayong Marso. Nadadalaw nila ito paminsan-minsan.

“Siyempre, alam mo naman po ang taong--siguro hindi siya sanay na layo sa pamilya, [sabi niya] ‘Eh matino na ako,’ mga ganoon. Ang sabi naman po ng mga doktor, hindi po kami nagpapalabas ng ganyan dito, aabutin siya siguro ng mga... kasi ang pinirmahan po ay hanggang anim na buwan eh.”

Ayon kay Punzalan, naalarma siya nang magpakita ng senyales ng depresyon ang pamangkin.

“Hindi niyo po naitatanong, dito sa amin, sa pagkakaalam ko, higit sa 7 tao nang kabataan ang nagpakamatay dahil sa online sabong,” aniya.

Para kay Punzalan, dapat aksyunan agad ng pamahalaan ang mga problemang idinududulot ng pagkahumaling sa e-sabong.

“Nananawagan po ako sa gobyerno na kung saka-sakali pong napapakinggan ‘tong kuwentuhan nating to, sana po aksyunan ng gobeyrno bago mahuli ang lahat,” aniya.

“Kasi po, kung wala po yung online sabong na yan, hindi naman po sila makakapasok sa totoong sabungan.”

“Marami tayong pagkukunan ng pera kung sa pagkukunan po ng pera,” dagdag niya. “Totoo pong nakikinabang ang Pilipinas. Pero mas gusgutuhin po ba nating mga kabataang malulong sa sugal na ganyan?”

--TeleRadyo, 21 March 2022

Editor's note:

A group in the Philippines is dedicated to addressing those who have suicidal tendencies.

The crisis hotlines of the Natasha Goulbourn Foundation aim to make these individuals feel that someone is ready to listen to them.

These are their hotline numbers:

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776