Secretary ni Teves inireklamo ang ilang taga-CIDG ng umano'y pananakot

Nagsampa ng reklamo sa Commission on Human Rights ang sekretarya ni Negros Oriental 3rd Dist. Rep. Arnolfo Teves Jr. Laban ito sa ilang miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group, na umano'y nanakot at nagbanta sa kaniya para tumestigo laban sa mambabatas. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 20 Marso 2023