Napuna ng ilang guro at learning experts na may mga estudyanteng hirap na makasunod sa ilang aralin. Tingin nila'y posibleng epekto ito ng learning gap kaya pinaiigting ang remediation classes at tutorial services para makahabaol at maihanda ang mga bata. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Lunes, 20 Marso 2023