Watch more on iWantTFC

Kapakanan ng mga magsasaka, manggagawa at maliliit na negosyante ang prayoridad na isusulong ng mga kandidato sa pagkapangulo na lumahok sa unang bugso ng ‘Pilipinas Debates: The Turning Point.’ Bagama’t tumutok sa pandemya at ekonomiya ang mahigit 2 oras na debate, nakuha pa ring paringgan ng mga kandidato ang nag-iisang absent na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Linggo, 20 Marso 2022