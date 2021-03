Vaccine czar: 2.3 milyong dosage ng bakuna kontra COVID-19 paparating sa bansa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nasa 2.3 milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 ang darating sa bansa bago magtapos ang Marso at sa kasunod na buwan ng Abril, ayon kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez Sabado ng umaga.

“Meron tayong parating na 400,000 this coming March 24, and then meron pa rin parating na 1 million this coming March 29. So meron tayong 1.4 million and then may paparating pa tayo na 979,200 AstraZeneca from COVAX naman po 'yun,” pahayag ni Galvez.

Ayon kay Galvez, ang paparating na 2.3 milyong doses ng bakuna ay para sa 1.7 milyong health workers na target na mabakunahan ng gobyerno.

Ang mga susunod na batch naman ng bakunang darating ay para sa ibang nasa priority list, gaya ng mga nakatatanda.

“'Yung isusunod na po nating delivery ay 'yung senior citizens na po, 'yung category A2. 'Yung darating na 4 million ibibigay natin 'yun sa second priority,” sabi ni Galvez sa panayam sa TeleRadyo.

Ang 4 milyong doses na tinutukoy ni Galvez ay manggagaling sa Sinovac ng China at Sputnik V ng Gamaleya Institute ng Russia, na inaasahang darating sa bansa sa Abril.

“'Wag pong mag-alala, meron pong darating na bakuna this coming April. Itong first quarter talaga, kahit anong gawin natin, wala tayong makukuhang bakuna dahil nakuha na ng mayayamang bansa,” sabi ni Galvez.

Nitong Huwebes, pumirma ang gobyerno at pribadong sektor ng kasunduan para sa pagbili ng 20 million doses ng COVID-19 vaccine mula sa US firm na Moderna. Martes naman nang ianunsiyo ni Galvez na nakapag-secure ang bansa ng 30 million doses ng Novavax.

“Sa Moderna, na close na natin ang deal for 20 million pero 'yun po ay May pa madadala ang bakuna sa atin. 'Pag nag-close po tayo ng deal, umaabot po yan ng 4 to 6 months ang preparatory ng production,” paliwanag niya.

Idinagdag niya ang posibleng pagbibigay ng rekomendasyon sa Inter-Agency Task Force on COVID-19 para sa pagkakaroon ng mabilisang pagbabakuna.

“Pag dumating po 'yung private sector, kasi 'yung private sector po 'yung kanilang frontliners nasa A4, ang gagawin po namin ang national government at local government, we wlll concentrate on A1, A2, A3 (sa priority list) and then the private sector will concentrate on their frontliners sa A4,” sabi niya.

Ang A1 hanggang A4 na tinutukoy ni Galvez ay ang listahan ng mga priority sector sa ilalim ng vaccination program ng gobyerno.

Ipinaliwanag din niya na hindi pwedeng madalian ang pagbabakuna lalo pa’t bago lamang ang mga ito at kailangang maobserbahan kung magkaaroon ng adverse reaction sa mga mababakunahan.

“Bago pa lang po ang mga bakuna, ‘di natin pwedeng mabilisin ang mga frontliners kasi nakita na nga natin ngayon tumataas ang kaso, hindi po natin pwedeng sabay-sabayin na bakunahan ang ating mga frontliners,” sabi niya.

Kaya din aniya tila mabagal ang takbo ng vaccination program ay dahil isang sektor pa lamang ang nagbabakuna.

“Ang mga ospital pa lang ang nagbabakuna. Pagka nagbakuna na mga LGU ay kayang-kaya natin ang 1 million sa isang linggo,” sabi niya.

- TeleRadyo 20 Marso 2021