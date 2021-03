THROWBACK: Bato | SOCO

Watch more in iWantTFC

Binalikan ng "SOCO" ang kaso ng pagpatay sa 26-anyos na si Alexis Barba. Abril 24, 2017 nang mapagdiskitahan at batuhin ng isang grupo sa Bacoor, Cavite sina Barba at ang kasama niyang si "Earl" na sakay noon ng motorsiklo. Sa tulong ng CCTV, nakilala at naaresto ang mga suspek.