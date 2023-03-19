62 anyos na lalaki magpapapako sa krus sa ika-34 pagkakataon
ABS-CBN News
Posted at Mar 19 2023 08:12 PM
PatrolPH, Tagalog news, TV Patrol
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