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62 anyos na lalaki magpapapako sa krus sa ika-34 pagkakataon

ABS-CBN News

Posted at Mar 19 2023 08:12 PM

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Sa darating na Mahal na Araw, magpapapako sa krus sa ika-34 na pagkakataon ang isang 62 anyos na lalaki sa San Fernando City, Pampanga. Pero nagpaalala ang simbahan na hindi kailangang gayahin ang pagpapapako ni Hesus bilang paraan ng penitensiya. Nagpa-Patrol, Gracie Rutao. TV Patrol, Linggo, 19 Marso 2023

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