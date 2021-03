Naka-lockdown na gov't agencies tuloy pa rin ang serbisyo: CSC

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng mga ahensiya ng pamahalaan kahit pa marami sa mga ito ay kasalukuyang naka-lockdown dahil sa pagkalat ng kaso ng COVID-19.

“Patuloy lamang po ang serbisyo pagkat ang ating government agencies po nakapag-adopt na, nakapag-adjust at very flexible sila sapagkat meron nang online appointments, online processing ng mga dokumento,” pahayag ni Liza Agamata, director ng Public Assistance and Information Office ng Civil Service Commission.

Pero hinikayat ni Agamata ang publiko na mag-check sa mga website ng nais na puntahan na ahensiya ng gobyerno para matiyak na bukas ito nang hindi masayang ang kanilang oras kung balak pumunta.

“'Yung ating mga kababayan po, ‘wag po silang basta-basta pupunta sa mga government agencies lalo na kung ‘di nila alam kung naka-lockdown o may mataas na infection. Punta lamang po sila sa website at kung may hotline po tumawag sa hotline,” sabi ni Agamata.

Ngayong Biyernes ay balik-operasyon na ang CSC matapos na isailalim sa lockdown simula noong Marso 15. Bukod sa CSC, naka-lockdown din ang Senate, House of Representatives,, Department of Social Welfare and Development at ang on-site work ng Department of Agriculture at Department of Justice.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, ipinaliwanag ni Agamata na may mga kawani ng mga ahensiya ang naka-work from home naman at naka-online na rin ang karamihan sa serbisyo nila.

“In fact, ini-encourage natin ang ating public kung meron silang nais na maging transaksiyon with government offices, 'wag po silang ora-oradang pupunta, check po nila website,” sabi niya.

Tulad aniya ng CSC, meron na silang tinatawag na online registration appointment scheduling system. Sa kaniyang pagkakaalam din, ang Land Transportation Office ay nakagawa ng pitong online driver’s licensing renewal offices. Maging ang iba pang ahensiya ng pamahalaan ay may online service na rin.

“Halos lahat ng ating government agencies ay nakapag-adapt na po,” dagdag niya.

Sakaling wala naman aniyang sumagot sa mga hotline numbers ng mga website ng government agencies, maaaring makatulong din ang Contact Center ng Bayan ng CSC sa pag-text sa numerong 0908-881-6565 o pag-email sa email@contactcenterngbayan.gov.ph.



“Ang aming Contact Center ng Bayan tatanggap po kami ng request for assistance at ito naman po ay agaran naming ibibigay sa ahensiya ng gobyerno. Meron kaming Bilis Aksyon Partner na tututok sa mga request,” sabi niya.

- TeleRadyo 19 Marso 2021