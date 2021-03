Dalaw sa mga pasilidad ng BJMP, suspendido pa rin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nananatiling suspendido ang dalaw sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19.

“Para sa kapakanan ng mga pamilya ng ating PDL (persons deprived of liberty) at masiguro na safe po ang mga PDL natin sa ating pasilidad, nananatili pong suspended yung contact visitation sa lahat ng district, cities and municipal jails natin sa bansa,” ayon kay Maj. Xavier Solda, tagapagsalita ng BJMP.

Sinabi ni Solda sa TeleRadyo Biyernes ng umaga na umabot na sa 2,416 ang kumpirmadong kaso nila ng COVID-19.

“Pero ang good news dito, 2,216 ang nakarekober at 115 na lamang ang natitirang kaso o active cases sa mga facility natin at maraming salamat sa ating BJMP personnel na patuloy na naghihigpit at binabantayan yung ating pasilidad,” sabi niya.

Tinitiyak naman ng BJMP na mayroon pa ring komunikasyon ang mga pamilya at PDL sa pamamagitan ng electronic dalaw.

“ito yung pinaigting ng BJMP para magtuloy-tuloy pa rin ang contact ng families and the PDLs. Nagdagdag pa tayo ng mga linya ng computers natin sa mga facilities natin para may communication pa rin ang mga PDLs sa mga pamailya nila, mabigyan nila ng pagpapayo na sumunod sa mga minimum health protocols na ipinatutupad ng national government at yung mga pamilya naman sa labas, makapagbigay ng pagpapayo doon sa mga PDL natin sa loob,” sabi niya.



Bukod sa electronic dalaw, meron din silang telehearing para maprotektahan ang mga PDL laban sa COVID-19.

“May mga selected facilities tayo na ongoing ang kanilang telehearing na hindi na sila kailangang lumabas ng pasilidad, nagtutuloy-tuloy yung pagdinig ng kanilang kaso kahit nandoon sila sa loob ng pasilidad,” paliwanag niya.

Dagdag din ni Solda na mayroon silang checklist sa bawat PDL na ipapasok sa kanilang pasilidad.

“Kapag ikaw ay kinakitaan ng sintomas, hindi ka isasama sa general population, bagkus idederetso ka sa isolation facilities natin. Isa ito sa mga nakita natin na magadang pamamaraan para masiguro natin na masusugpo natin pagkalat ng virus sa loob o mapeprevent natin,” sabi niya.

- TeleRadyo 19 Marso 2021