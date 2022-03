Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Iba-ibang klase ng mga wildlife ang narekober ng mga awtoridad sa dalawang magkahiwalay na operation sa mga lungsod ng Pasay at Paranaque nitong Huwebes.

Ayon sa Bureau of Customs (BoC), una nilang nasabat ang isang shipment na may lamang walong butiking gecko mula Thailand at ipapadala sana sa isang claimant sa Paranaque.

Ang gecko ay karaniwang hinuhuli at binebenta para sa medicinal purposes o kaya'y ginagawang alaga ng ilan.

Samantala, limang tarantula at 40 spiderlings ang nakumpiska ng mga tauhan ng BoC sa isang indibidwal sa Pasay.

Dineklarang facial skin set umano ang mga gagambang dadalhin sana umano patungong Dubai.

Nasa kustodiya na ngayon ng DENR ang mga nasagip na mga hayop, habang mahaharap sa kasong paglabag ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang nahuling suspek.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News