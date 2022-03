Watch more on iWantTFC

MANILA -- Imbis na tulog ang mga residente sa Barangay Anabu F sa Imus City, naglalaba o naghuhugas ng pinggan ang mga ito sa gabi.

Kwento ni Michael Melo, nasa 3 buwan na siyang nagpupuyat dahil sa water interruption ng Maynilad.

"Noong December 2021 pa…nagkakakatubig kami around 12:30 a.m. hanggang 6 a.m. tapos onwards wala na...minsan 2 a.m. to 5 a.m. depende sa schedule," aniya.

Dagdag pa niya, may mga magkasunod na araw wala talagang tubig na dumadaan sa kanila.

Ayon sa Maynilad, ang mahina o walang tulo ng tubig sa gripo ay dahil raw sa mataas na demand ng tubig sa Patindig Pumping Station. Dagdag pa nila, ang interapsyon na dati hanggang Marso 16 lang ay na-extend pa hanggang sa Abril 1.

Ayon kay Melo, meron namang rasyon ang Maynilad. Pero aniya, maliban sa hindi ito sapat, hindi ito kumbinyente.

Ayon sa Maynilad, Makakaranas ng mahina hanggang walang tulo ng tubig ang higit otsentang barangay sa lungsod ng Imus .Paliwanag nila, patuloy nilang ginagawan ng paraan ang water interrupsyon.

--TeleRadyo, 18 March 2022