Natunton na ng National Bureau of Investigation ang may-ari at ang kapitan ng bangka na inutusan umanog sunduin at ipuslit ang halos 2 toneladang droga na nagkakahalaga umano ng halos P12 bilyon. Pinabulaanan ng dalawa ang pagkasangkot nila sa krimen. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Biyernes, 18 Marso 2022.