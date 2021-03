Kaso ng COVID-19 sa Jose Reyes Memorial Medical Center, nasa 26 na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tila naging kampante ang publiko sa pagdating ng mga bakuna kung kaya lumobo muli ang kaso ng COVID-19 sa bansa, ayon sa isang doktor.

“Parang binibiro ng tadhana na talagang nakipagsabay sa pag roll out ng ating bakuna,” pahayag ni Dr. Wenceslao Llauderes, chief ng medical professional staff ng Jose Reyes Memorial Medical Center.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Huwebes ng umaga, sinabi ni Llauderes na napansin nila ang pagdami ng kaso sa simula pa lamang ng buwang ng Marso.

“This March nakikita naming dumoble po. Sa ngayon March 18, ang kaso namin 26 po ang COVID confirmed sa aming hospital and out of 26, anim po ang admitted, ang iba po mild cases. In summary, talagang dumoble, more than twice po ang aming COVID cases confirmed dito sa aming hospital,” sabi niya.

Tingin ni Llauderes, isa sa posibleng dahilan ng pagsipa ng kaso ay ang behavioral attitude ng mga tao, lalo na sa pagdating ng mga bakuna sa bansa.

“Ibig sabihin nang narinig nila na may bakuna parang lumuwag po ang ating vigilance na dati very particular tayo sa face shield, face mask, physical distancing—nung lumabas 'yung balita na may bakuna na, na-break natin 'yung barrier of comfortability natin,” sabi niya.

Sa parehong panahon noong nakaraang taon, halos kaliwa’t kanan umano ang severe cases na kanilang ginagamot sa ospital.

“Ito yung mga panahon na pag may COVID ka parang nakalibing na kagad 'yung kanang paa mo sa hukay na talagang malaki ang posibilidad na mapupunta sa ‘di magandang kahinatnan yung kaso mo,” sabi niya.

Kumpara sa ngayon, marami ngang kaso pero hindi na tulad noon na critical at severe. Mas marami sa ngayon ang mild to moderate ang kaso.

“Sa ngayon, it’s safe to say na nama-manage naman. I-compare sa last year ang kaso medyo moderate and mild type whereas last year talagang sa severe and critical na kaso po,” sabi niya

Marami rin aral ang kanilang napulot sa karanasan noong nakaraang taon kung saan nalagasan din sila ng mga kasamahan sa propesyon.

“Ngayon po nakalatag naman po. Nung nalaman namin na tumaas ang kaso medyo parang na-reactivate, na-intensify, bumabalik na naman ang kaso, balik na naman tayo sa serious set-ups: screening ng pasyente, i-swab pasyente bago iakyat, kung confirmed sila, lumalala, nirerefer namin sila sa mga COVID dedicated hospitals,” sabi niya.

- TeleRadyo 18 Marso 2021