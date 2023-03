Watch more on iWantTFC

Nanawagan ang Manila local government unit at Philippine National Police sa publiko na bawal ang pagsi-swimming sa Baseco Beach. Ito'y matapos dagsain ang lugar kahit pa may babala ang Department of Health sa mga sakit na posibleng makuha sa paliligo sa maruming tubig. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Biyernes, 17 Marso 2023