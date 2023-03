Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Arestado ang isang 28-anyos na lalake sa isang entrapment operation ng Manila Police District Special Mayor's Reaction Team sa Tondo, Maynila kahapon.

Huli sa aktong inabutan ng suspek na si "Babymar" ng baril ang isang pulis na nagpapanggap na bibili.

Kumpiskado sa suspek ang isang kalibre .38 na baril

Ayon kay P/Capt. Edgar Julian, ang chief investigator ng MPD SMART, notorious gun runner si Babymar at marami nang criminal record, kabilang ang illegal possession of firearms, robbery and hold up, at pagbebenta ng baril bago nakulong sa New Bilibid Prison noong 2019.

Dagdag pa niya, kabilang ang suspek sa isang gun running group kung saan niya kinukuha ang mga ibinebentang baril sa Metro Manila.

Ayon naman sa suspek, wala siyang ibang trabaho kaya't kumakapit siya sa patalim.

Magsasagawa ang MPD SMART ng follow up operation para matukoy ang grupong nagsusuplay ng mga iligal na baril sa suspek.

Mahaharap ang suspek sa kasong iligal na pagbebenta ng baril. - Ulat ni Izzy Lee, ABS-CBN News