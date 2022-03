ALAMIN: Tipid tips sa paggamit ng produktong petrolyo

Watch more on iWantTFC

MANILA – Patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng lumalalang sigalot dulot ng pagsakop ng Russia sa Ukraine.

Pero paano nga ba makatitipid ang mga motorista sa paggamit ng krudo?

Sa programang “Sakto” sa TeleRadyo, nagbigay ng tips si dating Land Transportation Office (LTO) chief Alberto Suansing kung paano makakatipid sa gasoline ang mga motorista.

“Mag-umpisa tayo sa sasakyan. Ang number 1 is dapat yung ating mga gulong ay properly inflated,” aniya.

“Kasi kung underinflated yan, ang tendency noon mas malapad yung area ng gulong kaya mahihirapan yung makina so makakadagdag yun ano, I mean sa stress sa makina, na magdudulot naman ng mas maiksing kilometer per liter,” paliwanag niya.

Ayon pa kay Suansing, makakatulong kung babawasan ang mga gamit na nakalagay sa sasakyan.

“Kung hindi naman kinakailangan yung ibang bagay sa loob ng sasakyan, mga bagahe diyan o kung ano-ano pa, alisin na muna natin dahil kasi nakakadagdag yun sa bigat na dinadala nung sasakyan.”

“At then again, nakaka-istress yan sa makina...Ibig sabihin noon mas maraming krudo o gasolinang kailangan para mapatakbo ang ating sasakyan,” aniya.

Dagdag pa ng transport expert, dapat ay nasa tamang temperature lang ang aircon sa loob ng sasakyan.

“If you’re driving with yung airconditioning system on, eh i-set lang natin ito sa ideal temperature ano, 22-25 degrees Celsius. Medyo mainit nang konti pero maginhawa pa rin,”

“Kaya natin sinasabing ganyan dahil kung mas mababa pa sa 22 degrees Celsius ang, naka-engage palagi yung compressor, aircon compressor. So, pag naka-engage yung aircon compressor, that adds additional stress sa ating mga makina,” paliwanag niya.

Makakatulong din sa pagtitipid sa gasolina, ayon kay Suansing, kung hindi matulin ang pagpapatakbo ng sasakyan.

“Regulate vehicle speed. Wag masyadong matulin ang takbo, ‘no. Dapat i-maintain natin ang—60 kilometers per hour, yan ang magandang speed ano. Hindi masyadong matulin, hindi naman mabagal.”

Dapat ding banayad lang ang apak sa accelerator ng sasakyan, ani Suansing.

“Kasi yung ibang mga kasamahan nating mga drayber--lalong-lalo na yung mga driver ng public utility vehicle ano, yung mga bus--kung minsan katabi mo pagka umarangkada na eh umuungol 'yung makina ano," sabi niya.

”So dapat ano lang, banayad lang ang apak sa accelerator. Remain steady while accelerating. Iwasan natin, hanggat maaari, yung jackrabbit starting, yung parang gustong palundagin yung sasakyan.”

Sa kabilang banda, dapat ding iwasan ang biglaang pagpepreno, ayon sa eksperto.

“Dapat eh iwasan natin yung braking aggressively, yung pabigla-biglang pagpepreno, dahil nakaka-istress din yun ano, sa ating makina.”

Makakatulong din ang “predictive driving” sa pagtitipid sa krudo, ayon kay Suansing.

“What do we mean by predictive driving? Siyempre maraming mga stops, stoplight ‘no ganyan, dapat eh nape-predict niyo kung hihinto na yung, kung magstoplight na ‘no.”

“Para nang sa ganoon maiwasan din natin nga yung aggressive braking,” aniya.

Ayon pa kay Suansing, makakatulong kung planuhin nang maayos ang oras ng pagbibiyahe.

“Plan your rush hour route, ano. Kinakailangang sumabay pa sa traffic? Sa pagbabiyahe? Baka naman pwede ipagpaliban mo. Hayaan mo munang lumuwag yung kalsada, para nang sa ganoon, hindi masyadong matraffic at everytime na may traffic, stop and go, nakakadagdag yun sa stress ng makina.”

--TeleRadyo, 17 March 2022