Lockdown sa Barangay sa Sampaloc, Maynila tatagal hanggang Sabado

Nagsimula na ang lockdown sa Barangay 521 sa Sampaloc sa Maynila at nabarikadahan na ang mga kalsada.

Mula hatinggabi ay naka-lockdown ang lugar na magtatagal hanggang Sabado. Pero sa kabila nito, may ilang motorista at residente sa karatig na barangay ang nakikiusap kung pwedeng makadaan sa lugar. Pero tanging mga residenteng authorized person outside of residence lang ang pwedeng papasukin.

Miyerkoles ng umaga meron pa rin mga nakikiusap na makalusot sa lugar papunta ng Trabaho Market para mamalengke. Meron din ang mga regular na pasahero ng PNR na umikot pa sa kabilang barangay para makasakay sa España station na nasa dulo ng barangay.

Apat na araw magtatagal ang lockdown sa lugar dahil sa naitalang 12 kaso ng COVID-19 at inaasahang isasailalim sa swab test at contact tracing ang mga residente sa barangay.

- TeleRadyo 17 Marso 2021