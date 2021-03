Health protocol, mahigpit na ipinatutupad sa Divisoria

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mahigpit na ipinatutupad ng awtoridad ang mga health protocol laban sa pagkalat ng COVID-19 sa Divisoria.

Marami nang mga taong nagpupunta sa Divisoria, Miyerkoles ng umaga, para mamili sa mga stall sa Ilaya Street.

Para muling mapaalalahanan ang mga tao, may malaking signboard ang inilagay sa lugar ukol sa pagsunod sa health protocols tulad ng pagsuot ng face mask at face shield at physical distancing. Meron din loud speaker na paulit-ulit na sinasabi ang mga patakaran para marinig ng mga tao.

Maraming bantay na mga pulis din sa lugar kung saan naglagay na sila ng tolda sa may kanto ng Recto Avenue na nagsisilbing checkpoint. Ito’y sa kabila ng pag lockdown sa Manila Police District 11 na nakakasakop sa bahagi ng Divisoria. Sa 121 na nagpa-swab test na mga pulis, 46 agad ang nag positibo sa COVID-19 at mayroon pang 38 na pulis ang naghihintay ng resulta.

Ang mga sub-station o mga police community precinct muna ang in-charge sa buong area.

- TeleRadyo 17 Marso 2021