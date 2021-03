FDA nagbabala laban sa paggamit ng veterinary product para sa COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagbabala ang Food and Drug Administration sa paggamit ng veterinary products laban sa COVID-19 sa bansa.

Sa isang public health advisory ng ahensya nitong Martes, hinikayat nila ang publiko na huwag gumamit ng Ivermectin veterinary products kontra COVID-19. Wala aniya clinical trials at hindi rin aprubado ang naturang gamot para sa viral infection.

Ang Ivermectin ay aprubado lang para sa hayop laban sa heartworm disease at internal and external parasites sa ilang mga hayop. Ang gamot ay bahagi ng parasite control program sa mga hayop at dapat licensed veterinarian lang din ang pwedeng mag prescribe.

Ito'y maaari lang umano sa tao para sa topical formulation o sa balat lang para sa gamot sa external parasites at dapat may prescription rin, at hindi ito para sa iba pang sakit.

Nagpahayag din ang FDA ng Estados Unidos laban sa paggamit ng gamot matapos makatanggap ng report na may mga tao sa Amerika na gumagamit ng Ivermectin para sa COVID-19. Giit nito, masama ang epekto sa tao kung gagamitin ang naturang gamot.