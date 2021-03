1,500 limit sa NAIA passenger arrivals, umpisa na Marso 18: NTF

Watch more in iWantTFC

Muling ipinalaala ng National Task Force on COVID-19 na sa Huwebes na magsisimula ang bagong kautusan na maglilimita sa mga pasaherong papasok ng bansa sa Ninoy Aquino International Airport.

“Sa 18, bukas. Sa instruction sa NTF, sabi ni Sec. [Carlito] Galvez, implement as soon as possible kasi 'yun 'yung ating ginagawang contingency measures para matulungan na bumaba 'yung blang ng COVID-19,” pahayag ni NTF spokesperson Restituto Padilla.

Tanging 1,500 pasahero lang ang papayagang makapasok sa bansa at magtatagal ang paglimita sa mga inbound passengers hanggang Abril 18. Dating umabot ang limit sa 3,000.

“Ang total na bilang ng papasok sa isang araw ay inilimita natin sa 1,500 kaya nagbigay na ng abiso ang Civil Aeronautics Board sa lahat ng airlines na itong ginagawa natin upang mapababa ang bilang. Magkakaroon ng quota, idi-distribute ang quota sa lahat ng airlines na may flight po basta limited number lang po ang papasok at ang limit na 'yun ay 1,500 at ang mga papasok ay ililimita lang sa mga OFW na umuuwi,” sabi niya.

Ang mga banyaga at mga Pilipinong hindi overseas worker ay hindi muna papayagang pumasok.

Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 631,320 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa nitong Martes, kabilang na ang 4,437 na bagong kaso.

- TeleRadyo 17 Marso 2021